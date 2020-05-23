تشيلي تقترب من عتبة 62 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، أمس الجمعة، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 61 ألفا و857 بعد تسجيل 4276 إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية.

وأفادت الوزارة أيضا بإحصاء 41 وفاة إضافية ناجمة عن الفيروس مما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 630 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 25342 شخصا بعد تسجيل 1350 حالة تعاف جديدة.

وقررت الحكومة التشيلية، الأسبوع الماضي، وضع "سانتياغو الكبرى" في الحجر الصحي في محاولة لوقف انتشار الفيروس بهذه الجهة.

وفي إطار الإجراءات المتخذة لوقف تفشي الوباء، أغلقت تشيلي أيضا حدودها وفرضت حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا.