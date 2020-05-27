موزمبيق تسجل أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في موزمبيق، أمس، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 209 حالات.

وأوضحت السلطات الصحية المحلية أن حالة الوفاة لفتى يبلغ من العمر 13 عاما، ويعاني من مرض سابق.

وقد شهدت موزمبيق أول إصابة بفيروس كورونا في الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي.

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس قال إن وباء كورونا يهدد تقدم القارة الأفريقية، مؤكدًا تضامنه التام مع شعوب أفريقيا في محاربة هذا الوباء وتمهيد الطريق للانتعاش.