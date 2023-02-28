القوات الأوكرانية تؤكد أن روسيا ضاعفت من السفن المنشرة في البحر الأسود

ذكرت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية- وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكينفورم الأوكرانية اليوم الثلاثاء- لقد "تضاعف عدد سفن روسيا فى البحر الأسود. حاليًا، لا تزال 12 سفينة على مسافة آمنة من الساحل الذى تسيطر عليه أوكرانيا. ومن بينهم غواصتان حاملتا صواريخ على متنهما ثمانى صواريخ من طراز كاليبر وثلاث سفن إنزال كبيرة".

وأكد قائد الجنوب أن التهديد بشن هجمات صاروخية لا يزال قائما مع استمرار الروس فى عمليات الاستطلاع بحثا عن تكتيكات هجوم جديدة بالصواريخ.