السنغال تسجل اليوم 96 إصابة و109 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي في السنغال أن البلاد سجلت اليوم، 96 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و109 حالات شفاء جديدة من الجائحة.

وأوضح بيان الوزارة أنه يُوجد 17 حالة حرجة في أقسام العناية المركزة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد وصل إلى 3836، من بينهم 1954 حالة شفاء، و 45 حالة وفاة.