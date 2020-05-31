السنغال تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، اليوم عن تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد .

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي لمتابعة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات بلغ بذلك 3448 حالة إصابة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس في السنغال، إلى جانب 23 حالة شفاء جديدة.