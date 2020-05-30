ارتفاع إصابات كورونا في السنغال إلى أكثر من 3400 حالة

أعلنت وزارة الصحة في السنغال تسجيل 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وذلك بعد إجراء 1236 تحليلا مخبريًا.

وأوضحت في بيانها أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بذلك إلى 3429 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 41 حالة، فيما ارتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 1649 حالة.