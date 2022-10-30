الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مستوطن وإصابة 5 في إطلاق نار

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مستوطن وإصابة 5 في إطلاق نار في مستوطنة "كريات4".

وأكدت مصادر عبرية أن أحد المستوطنين لقى مصرعه إثر إصابته برصاصة في رأسه.



كما أفادت بأن إطلاق النار استهدف منزل عضو الكنسيت الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمستوطنة كريات أربع في الخليل.



وقالت "القناة 7 العبرية" إن إطلاق النار استهدف منزل عضو الكنيست إيتمار بن غفير بمستوطنة كريات أربع، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية المتواجدة بالمكان ردت على مصدر النيران.



وذكرت أن القوات الإسرائيلية طلب من عائلة إيتمار بن غفير عدم مغادرة المنزل، كما طلبت من سكان كريات أربع بالبقاء في منازلهم.