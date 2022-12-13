أفادت مصادرنا عن اشتعال النيران في إحدى "النقاط المحصنة"، بمنطقة بيتشرسك في العاصمة الأوكرانية كييف ولم يتم ذكر تفاصيل عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.