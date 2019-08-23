السلطات الأميركية تغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك بسبب تهديد بوجود قنبلة
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السلطات الأميركية تغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك بسبب تهديد بوجود قنبلة

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العرب اليوم - السلطات الأميركية تغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك بسبب تهديد بوجود قنبلة

السلطات الأميركية تغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك
نيويورك _ العرب اليوم

السلطات الأميركية تغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك بسبب تهديد بوجود قنبلة

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السلطات الأميركية تغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك بسبب تهديد بوجود قنبلة السلطات الأميركية تغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك بسبب تهديد بوجود قنبلة



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