اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين فى جورجيا اعتراضًا على قانون

شهدت جورجيا اشتباكات عنيفة بين الشرطة الجورجية والمحتجين على قانون جدلي حول الإعلام، وحاول المحتجون في العاصمة الجورجية اقتحام مقر البرلمان، حسبما أفادت قناة "العربية". وتجمع المتظاهرون وهم يلوحون بالأعلام الوطنية وأعلام الاتحاد الأوروبي في العاصمة "تبليسي" أمام مقر البرلمان الذي أقر بشكل أولي مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي يذكر بتشريع روسي تستخدمه موسكو لإسكات المعارضين.

وتسود مخاوف من أن الجمهورية الصغيرة في القوقاز التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تجنح نحو الاستبداد وتنحني أمام الضغوط السياسية التي يمارسها الحزب الحاكم.