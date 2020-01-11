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عُمان تعلن إجراءات اختيار خليفة السلطان قابوس

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العرب اليوم - عُمان تعلن إجراءات اختيار خليفة السلطان قابوس

السلطان قابوس بن سعيد
عمان - العرب اليوم

دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عُمان، السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وتوفي سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني.
وحكم السلطان قابوس ( 79 عاما) سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.
ويقول النظام الأساسي لسلطنة عُمان الذي تم وضعه عام 1996 إن الأسرة الحاكمة تختار خلفا له خلال 3 أيام من خلو العرش.

وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق يعلن مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى تولي الشخص الذي حدد السلطان اسمه بشكل سري في رسالة مغلقة الحكم في السلطنة.

 

 

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عُمان تعلن إجراءات اختيار خليفة السلطان قابوس عُمان تعلن إجراءات اختيار خليفة السلطان قابوس



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