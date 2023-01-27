صافرات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إنه فعل صافرات الإنذار في عسقلان وبعض بلدات غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق صواريخ من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية. ونقلت مراسلة “الحرة” الأمريكية، في القدس المحتلة، أنه تم رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراضهما. ودوت صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.