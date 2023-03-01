حادث تصادم مروع بين قطارين في اليونان

قالت فرقة الإطفاء إن قطارين اصطدما في وسط اليونان في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وتعمل فرق الإنقاذ على إجلاء الركاب بعد أن اشتعلت النيران في عربتين على الأقل.وقالت محطة إي.آر.تي الحكومية إن "عشرات الأشخاص" أصيبوا بعد اصطدام قطار ركاب بقطار شحن، قرب مدينة لاريسا.ولم يتسن لفرق الإطفاء تأكيد عدد المصابين ولا سبب التحطم.

وعرضت المحطة لقطات لعربات خرجت عن مسارها وأصابتها أضرار كبيرة مع وجود وأعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في الهواء.ووفق فرق الإطفاء فإن 17 عربة إطفاء تشارك في جهود إخماد النيران.