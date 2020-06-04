الكونغو الديمقراطية تُسجل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكونغو الديمقراطية 169 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات داخل البلاد إلى 3325 حالة، معظمها في العاصمة كينشاسا.

وأشار بيان لوزارة الصحة اليوم، أنه تم تسجيل 482 حالة شفاء، مقابل 72 حالة وفاة.