قطر تسجل 1.9 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في قطر ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية أكثر من 1.9 ألف حالة جديدة للعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأربعاء رصد 1901 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 1826 إصابة أمس الثلاثاء و1523 إصابة الاثنين.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة 62160، بما في ذلك 24573 حالة نشطة، بينهم 237 مريضا في العناية المركزة.

وتوفى شخصان جراء إصابتهما بكورونا في قطر خلال اليوم الأخير (مقابل ثلاث وفيات أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 45 حالة وفاة.

وتماثل 1506 مرضى للشفاء من الفيروس التاجي في قطر منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 37542 شخصا.

المصدر: RT