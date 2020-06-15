فرنسا تسجل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت فرنسا اليوم تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29407 حالات وبذلك حافظت فرنسا على معدل وفيات كورونا اليومي أقل من 30 وفاة لليوم الخامس على التوالي.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن عدد الأشخاص المتواجدين في المستشفيات تراجع بواقع 28 شخصا ليصل إلى 10881 كما انخفض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 869 ومن المقرر أن تعيد فرنسا فتح حدودها غدا الاثنين لدول منطقة الاتحاد الأوروبي فيما ستفتح حدودها أمام المسافرين من وإلى خارج منطقة (شينغن) بدءا من 1 يوليو.