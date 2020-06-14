تراجع كبير في الوفيات والإصابات اليومية بكورونا في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأحد، عن تسجيل 612 وفاة و17110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مقابل 892 متوفيا و21704 مصابين في إحصائية أمس السبت. وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 612 حالة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 43322 شخصا. وشهد مؤشر الوفيات اليومية انخفاضا ملموسا خلال عدة أيام ماضية، حيث سجلت في البلاد يوم 11 يونيو 1239، وفي 12 يونيو 909، وفي 13 يونيو 892.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 17110 حالات، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 867624. ويشير هذا العدد إلى تراجع ملموس في الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل على أساس يومي، ويأتي بعد أن سجلت في البلاد في إحصائية 11 يونيو 30412 حالة، وفي 12 يونيو 25982، وفي 13 يونيو 21704. وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.