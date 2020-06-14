فرنسا تسجل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت فرنسا يوم الأحد، تسجيل 24 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، في انخفاض كبير لمعدل المتوفين بالمرض على أساس يومي. وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 9 حالات، مقارنة مع 24 يوم السبت، ليبلغ عدد الضحايا الإجمالي حتى الآن 29407 حالات. وتشهد فرنسا تراجعا مستمرا لمعدل الوفيات اليومية، الذي انخفض دون مستوى 30 حالة ويبقى دون هذا المستوى لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد أن تجاوز مستوى 900 - 1000 في بعض الأيام خلال مرحلة ذروة الجائحة في البلاد.

وأشارت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية إلى أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بواقع 407 أشخاص ووصل إلى مستوى 157220. ولفتت إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 10909 إلى 10881، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 871 إلى 869. وتعتبر فرنسا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والـ12 من حيث حصيلة الإصابات.