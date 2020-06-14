مصر تسجل 1618 إصابة بفيروس كورونا

سجلت مصر اليوم 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 حالة وفاة، و 402 حالة شفاء. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 44598 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1575 حالة وفاة, والعدد الكلي لحالات الشفاء وصل إلى 11931 حالة