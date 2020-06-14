موريتانيا تسجل 101 إصابة بفيروس كورونا

سجلت موريتانيا اليوم 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 حالات وفيات, و 21 حالة شفاء. وأوضح المدير العام للصحة العمومية الموريتانية سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر اليومي أن إجمالي عدد المصابين بلغ 1783 إصابة و إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 332 حالة, والعدد الكلي للوفيات وصل إلى 87 حالة.