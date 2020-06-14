سجلت مصر يوم الأحد 14 يونيو، أعلى نسبة وفيات بـ"كوفيد 19" منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 91 وفاة جديدة و1618 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكر خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد هو 44598 حالة، من ضمنهم 1575 حالة وفاة. وأفاد بأن 402 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ11931 حالة شفاء. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وتابع المتحدث الرسمي للوزارة قائلا إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس. وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.