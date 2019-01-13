عدوى السترات الصفراء تنتقل إلى لندن

استلهم مئات المتظاهرين حراك "السترات الصفراء" الفرنسي ونظموا احتجاجا في بريطانيا لجذب الانتباه إلى خطط التقشف الحكومية التي يعد الفقراء أكبر ضحاياها.

وارتدى المتظاهرون سترات صفراء وعليها شعارات مثل "بريطانيا مكسورة"، وساروا في لندن لمطالبة الساسة بإيلاء الانتباه لمحنتهم بدلا من توجيهها بلا نهاية إلى المشهد المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

كما يريد المتظاهرون إبداء التضامن مع المتظاهرين الفرنسيين الذين يحتجون منذ أسابيع بأرجاء البلاد على خطط التقشف الحكومية.وانضم بعض المتظاهرين الفرنسيين إلى مسيرة لندن يوم السبت.

وقال أحدهم، ويدعى إريك سايمون (57 عاما)، والذي أتى من مدينة نورماندي الفرنسية للمشاركة في مسيرة لندن، "يتعين على جميع الدول الأوروبية أن تنضم إلى المعركة ضد التقشف".Sent on:3:54 am