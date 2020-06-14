حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 30 ألف حالة في الأرجنتين

أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين عن تسجيل 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يحمل حصيلة الإصابات منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 30295 حالة وأكدت الوزارة، في بيان، تسجيل 13 وفاة بين المصابين بكورونا، خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" (الذي يسببه الفيروس) 815.

وتأتي محافظة بوينس آيرس في صدارة مناطق البلاد من حيث عدد الإصابات الجديدة المسجلة (849 حالة)، وتليها العاصمة مع 558 إصابة جديدة.ولم تبق في الأرجنتين سوى محافظة واحدة لم تسجل فيها حتى الآن حالة إصابات بفيروس كورونا، هي محافظة كاتاماركا شمال غربي البلاد.

المصدر: تاس