البرازيل تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 21704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و892 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 وفاة.