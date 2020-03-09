إطلاق نار داخل أحد مساجد باريس

أطلق مسلح النار داخل أحد المساجد في الدائرة الـ19 للعاصمة الفرنسية، باريس، قبل أن يلوذ بالفرار، ويصيب شخصاً على الأقل.

وأشارت مواقع إخبارية فرنسية إلى أن شخصاً كان يرتدي خوذة اقتحم باحة أحد المساجد في باريس، حيث عمد إلى إطلاق أعيرة نارية على رجل كان بداخله، وأصيب بأكثر من طلقين ناريين بحسب ما ذكر شهود عيان من داخل المسجد. وبحسب الشهود، استطاع المسلح الهروب على متن دراجته، فيما عثرت الشرطة على مسدس 9 ملمتر. وعرف عن الرجل أنه في العقد الثالث وفي حالة خطرة للغاية.