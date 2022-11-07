الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مركز تدريبي للجيش الصومالي في مقديشو
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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مركز تدريبي للجيش الصومالي في مقديشو

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العرب اليوم - الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مركز تدريبي للجيش الصومالي في مقديشو

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أبوظبي - العرب اليوم

 أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً تدريبياً تابعا للجيش في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين.    ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.    كما أعربت الوزارة الاماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مركز تدريبي للجيش الصومالي في مقديشو الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مركز تدريبي للجيش الصومالي في مقديشو



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