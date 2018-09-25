ترويكا مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اجتماعًا مع الاتحاد الأوروبي

عقدت ترويكا مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري جلسة مباحثات مشتركة في مدينة نيويورك اليوم مع الاتحاد الأوروبي برئاسة الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني.
وتناول الجانبان خلال المباحثات التي عقدت على هامش الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق القائمة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية والقضايا الأخرى المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى تأكيد الجانبين على كافة الالتزامات والمبادئ والأهداف المشتركة على أسس التعاون البناء والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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