ترويكا مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اجتماعًا مع الاتحاد الأوروبي

عقدت ترويكا مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري جلسة مباحثات مشتركة في مدينة نيويورك اليوم مع الاتحاد الأوروبي برئاسة الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني.

وتناول الجانبان خلال المباحثات التي عقدت على هامش الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق القائمة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية والقضايا الأخرى المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى تأكيد الجانبين على كافة الالتزامات والمبادئ والأهداف المشتركة على أسس التعاون البناء والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.