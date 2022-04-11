القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينياً في بيت لحم

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينياً، الأحد، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن محمد علي أحمد غنيم (21 عاماً) أصيب في الظهر برصاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، خرجت من صدره، بينما كان يتواجد في محيط منزله الواقع قرب جدار الفصل العنصري، ونقل إلى مستشفى اليمامة في الخضر لتقديم الإسعافات اللازمة له، لكنه فارق الحياة.