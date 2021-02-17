السلطات الأميركية تستأنف معالجة طلبات اللجوء اعتبارا من 19 شباط

أعلن البيت الأبيض أن السلطات الأميركية ستبدأ بمعالجة طلبات اللجوء لبعض الفئات من المهاجرين اعتبارا من 19 فبراير الجاري.وقال البيت الأبيض في بيان له الثلاثاء، إنه "اعتبارا من 19 فبراير ستبدأ الولايات المتحدة بمعالجة طلبات الأشخاص الذين يستوفون الشروط اللازمة".وأشار البيت الأبيض إلى أن السلطات الأميركية ستعمل بالتنسيق مع السلطات المكسيكية والمنظمات غير الحكومية.وفي الوقت ذاته، دعت السلطات الأميركية المهاجرن المحتملين للامتناع عن أي خطوات مستعجلة أو محاولات الدخول للأراضي الأميركية فورا.وتخطط السلطات الأميركية لاعتماد نظام إلكتروني لتقديم طلبات اللجوء، بما يسمح بتقديم الطلبات من أي مكان في العالم.