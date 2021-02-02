السلطات الأميركية توقف عناصر شرطة استخدموا الفلفل ضد طفلة في روتشستر

أصدرت لوفلي وارن عمدة مدينة روتشستر في ولاية نيويورك الأميركية أمرا بتوقيف عناصر الشرطة المشاركين في رش الفلفل ضد طفلة عمرها 9 سنوات.وقالت وارن في بيان لها: "ما حدث يوم الجمعة كان ببساطة مروعا، وأثار غضب جميع أفراد مجتمعنا حقا. لسوء الحظ، يمنعني قانون الولاية والعقد النقابي من اتخاذ إجراءات فورية وجادة أكثر".وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت بأن شرطة مدينة روتشستر بولاية نيويورك استخدمت رذاذ الفلفل ضد طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.

ووفقا للصحيفة، تلقت الشرطة بعد ظهر يوم الجمعة الماضي اتصالا أشار إلى وجود "مشاكل عائلية".وعند وصول الشرطة إلى المكان وجدت هناك طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، هددت بقتل نفسها وقتل والدتها. وقال نائب رئيس شرطة المدينة أندريه أندرسون إن الطفلة سعت للهرب في البداية، عندما حاولت الشرطة وضعها في المقعد الخلفي لسيارة الشرطة لنقلها إلى المستشفى وأضاف أندرسون، أن الطفلة ركلت خلال ذلك أحد عناصر الشرطة.