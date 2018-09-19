سلطات مطار القاهرة ترحل 22 أفريقيا حاولوا التسلل بطريقة غير شرعية

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي، 22 مهاجرا أفريقيا غير شرعيين، حاولوا التسلل إلى دول الجوار والإقامة بطريقة غير شرعية.

ووصل المرحلون على متن عدة رحلات، ضمت مهاجرين من إثيوبيا والسودان، وتم ترحيلهم على الطائرات المتجهة إلى بلادهم بعد فحص أوراقهم وإخطار سفارات دولهم بالقاهرة.