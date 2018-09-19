سلطات مطار القاهرة ترحل 22 أفريقيا حاولوا التسلل بطريقة غير شرعية

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي، 22 مهاجرا أفريقيا غير شرعيين، حاولوا التسلل إلى دول الجوار والإقامة بطريقة غير شرعية.
ووصل المرحلون على متن عدة رحلات، ضمت مهاجرين من إثيوبيا والسودان، وتم ترحيلهم على الطائرات المتجهة إلى بلادهم بعد فحص أوراقهم وإخطار سفارات دولهم بالقاهرة.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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