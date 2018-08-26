نائب رئيس جمهورية غانا يثمن للمملكة جهودها في خدمة ضيوف الرحمن



عبر دولة نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باومييا، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله - وحكومة وشعب المملكة على حسن الاستقبال والوفادة التي حظي بها ضيوف الرحمن، وتذليل سبل الراحة لهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وأكد الدكتور باومييا خلال الحفل الذي أعده مكتب شؤون حجاج جمهورية غانا بمقرهم اليوم احتفاءً بنجاح الموسم، على دور المملكة ورعايتها الكريمة للحرمين الشريفين، وتوسعتهما وتطوير المشاعر المقدسة خدمة لراحة الحجيج وسلامتهم، مبيناً أن تنظيم حركة أكثر من مليوني شخص في منطقة محددة وزمان محدد وبلغات مختلفة تعد مهمة ليست بالسهلة، ونجاح المملكة في إدارتها لحجاج بيت الله الحرام في رحلة الحج، نتاج خبرات متراكمة وعمل دؤوب، ولمسنا جميعا آثار هذه الجهود في رحلة حج هذا العام التي تميزت بتوظيف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.

وثمن نائب رئيس جمهورية غانا تلك الجهود المبذولة التي أسهمت بدورها في نجاح الموسم، وخدمة الحجاج بشكل عام وحجاج غانا بشكل خاص، حيث أتموا أداء نسكهم براحة وطمأنينة، مهنئنا ضيوف بيت الله الحرام بأداء هذه الفريضة ، سائلا المولى عزوجل أن يمن عليهم بالعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وكان الحفل الذي أعد بهذه المناسبة قد استهل بآيات من القران الكريم ، ثم القى رئيس مكتب شؤون حجاج غانا الشيخ ابراهيم كودجو كوواوي كلمة تحدث فيها عن الدور الذي قام به المكتب بالتعاون مع الجهات المنظمة للحج بالمملكة العربية السعودية بدأ بوزارة الحج والعمرة ومؤسسة مطوفي حجاج الدول الافريقية غير العربية في تسيير رحلة حجاج غانا وتذليل العقبات لهم مما مكنهم بعد توفيق الله عزوجل من أداء شعائرهم ونسك حجهم بأمان وطمئنينة ، مشيدا بتعاون الجميع بهذا الشأن.

وفي ذات السياق هنأ نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الافريقية غير العربية الدكتور عبدالرحمن ماريه دولة نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باومييا، وحجاج غانا بما مٌن الله عليهم من أداء شعيرة الحج، مشيراً إلى دور المؤسسة في خدمة حجاج 47 دولة من أفريقيا غير العربية وتسخير إمكانياتها وكوادرها لتمكينهم من أداء النسك بأكمل وجه، كما ثمن لمكتب شؤون حجاج جمهورية غانا تعاونهم الدائم مع المؤسسة وعملهم معها كفريق واحد، ما أسهم بخروج الموسم بهذا النجاح.

وكان فخامة نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باومييا، قد تفقد مقر مكتب شؤون حجاج جمهورية غانا واطمئن على أوضاع الحجاج الغانيين وهنأهم بنجاح رحلة الحج وأدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام، متمنياً لهم عوداً حميداً إلى وطنهم