مقتل امرأة فلسطينية وابنتها بإطلاق نار في مدينة اللد داخل الخط الأخضر

قتلت امرأة فلسطينية وابنتها في عملية إطلاق نار أسفرت أيضا عن إصابة ابنتها الأخرى (14 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في مدينة اللد داخل الخط الأخضر، مساء الاثنين.​​​​​ وجاء في التفاصيل، أن "الجريمة وقعت خلال تواجد امرأة وابنتيها داخل سيارة بجانب المنزل، إذ أقدم ملثم على إطلاق النار عليهن ثم لاذ بالفرار من المكان". وأحيلت المصابات، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة اثنتين بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهن". وجاء عن الشرطة أنها باشرت التحقيق في الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد دون أن تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به. وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 70 قتيلا بينهم 7 نساء، آخرهم الصحافي نضال إغبارية إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم مساء الأحد.