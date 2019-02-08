الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها بشكل كامل من سورية بحلول نهاية أبريل
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الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها بشكل كامل من سورية بحلول نهاية أبريل

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العرب اليوم - الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها بشكل كامل من سورية بحلول نهاية أبريل

القوات الأميركية الموجودة داخل سورية
موسكو - العرب اليوم

تخطط الولايات المتحدة لسحب قواتها بالكامل من سورية بنهاية نيسان/أبريل، وجاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية.

 ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها، أنه إذا لم يغير البيت الأبيض مساره، سيسحب الجيش الأمريكي جزء كبير من قواته المتواجدة في سوريا بحلول منتصف آذار/ مارس، وبشكل كامل بنهاية نيسان/أبريل.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن "المعلومات حول سحب القوات باتت معلومة هذا الأسبوع، على ما يبدو، بعد تسريبها من وزارة الدفاع، ولم يكن هذا القرار وليد اللحظة، فقد كان الرئيس يعمل عليه لمدة عامين، ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة لأحد حيث وعد الرئيس بالقيام بذلك".
كان البيت الأبيض قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أن واشنطن ستسحب قواتها الموجودة في سوريا، معتبرا أن القوات الأمريكية قد أنجزت مهمتها في القضاء على تنظيم "داعش" في سوريا.

وأعلن ماتيس، استقالته بعد خلاف مع الرئيس دونالد ترامب بشأن سياسات الرئيس الخارجية ومن بين ذلك قراراته المفاجئة بسحب القوات الأمريكية من سوريا وبدء التخطيط لخفض عددها في أفغانستان.    
 سبوتنيك.

 

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الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها بشكل كامل من سورية بحلول نهاية أبريل الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها بشكل كامل من سورية بحلول نهاية أبريل



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الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها بشكل كامل من سورية بحلول نهاية أبريل الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها بشكل كامل من سورية بحلول نهاية أبريل



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