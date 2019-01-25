البيت الأبيض يعد مسودة إعلان للطوارئ لإنهاء الإغلاق الحكومي

يعد البيت الأبيض مسودة إعلان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان حالة الطوارئ الوطنية على طول الحدود الجنوبية للبلاد. وتم تحديد أكثر من 7 مليارات دولار كأموال محتملة لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وجاء في المسودة "إن الأعداد الهائلة للأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني يوميا يمثلون تهديدا مباشرا على سلامة وأمن أمتنا ويشكل حالة طوارئ وطنية". وتضيف المسودة "الآن، ولذلك، أنا دونالد ترامب بموجب السلطة المخولة لي من الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها قانون الطوارئ الوطنية، أعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستبعد استخدام سلطته لإعلان حالة الطوارئ الوطنية وتوجيه وزارة الدفاع ببناء جدار حدودي مع المكسيك في الوقت الذي يتنازع فيه الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض بشأن اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي. يشار إلى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بدأ منذ أكثر من شهر بسبب رفض النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي المصادقة على الميزانية الفيدرالية للعام المقبل، التي تتضمن تمويل بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك، يصر عليه ترامب، بينما يعارضه الديمقراطيون والحقوقيون.