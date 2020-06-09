176 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في غانا

سجلت غانا اليوم 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد إلى 9910 إصابة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الغانية أنه تم تسجيل 3645 حالة شفاء، مقابل 48 حالة وفاة.

وكان الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن استمرار تعليق إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية حتى إشعار آخر في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد، مقابل فتح المدارس الثانوية والجامعات ابتداءً من 15 يونيو 2020 لطلاب المرحلة النهائية فقط.