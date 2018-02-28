توقيف 3 أشخاص في إطار التحقيق حول انفجار ليستر البريطانية

أوقف ثلاثة اشخاص اليوم الأربعاء، يشتبه بارتكابهم جريمة متعمدة فى اطار التحقيق حول انفجار أدى الأسبوع الماضى، إلى احتراق مبنى فى ليستر بوسط بريطانيا وأسفر عن خمسة قتلى، وفق ما أفادت الشرطة.
واعتقل الثلاثة وجميعهم فى الثلاثينات عصرا و"يتولى محققون استجوابهم" بحسب ما اوضحت شرطة ليسترشاير.
وأضافت الشرطة أن أحدهم "يتحدر من شرق انغلى والثانى من شمال غرب البلاد والثالث من شرق ميدلاندز"، موضحة أنها لن تدلى بأى تفاصيل أخرى حاليا.
وطلبت الشرطة من "وسائل الإعلام والعموم عدم التكهن بهوية الأشخاص الموقوفين والظروف التى أدت إلى توقيفهم وسبب الانفجار"، مؤكدة أنها لا تملك "أى دليل على أن أحداث مساء الأحد على صلة بالإرهاب".
وقضت أم فى السادس والأربعين واثنين من أبنائها (17 و18 عاما) جراء الانفجار الذى أعقبه حريق التهم المبنى. وكانت العائلة تقيم فى شقة تعلو متجرا.
وقضت أيضا صديقة أحد الشابين (18 عاما) وموظفة فى المتجر المذكور (22 عاما). كما أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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