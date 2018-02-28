توقيف 3 أشخاص في إطار التحقيق حول انفجار ليستر البريطانية
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توقيف 3 أشخاص في إطار التحقيق حول انفجار ليستر البريطانية

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العرب اليوم - توقيف 3 أشخاص في إطار التحقيق حول انفجار ليستر البريطانية

الشرطة البريطانية
لندن - العرب اليوم

أوقف ثلاثة اشخاص اليوم الأربعاء، يشتبه بارتكابهم جريمة متعمدة فى اطار التحقيق حول انفجار أدى الأسبوع الماضى، إلى احتراق مبنى فى ليستر بوسط بريطانيا وأسفر عن خمسة قتلى، وفق ما أفادت الشرطة.

واعتقل الثلاثة وجميعهم فى الثلاثينات عصرا و"يتولى محققون استجوابهم" بحسب ما اوضحت شرطة ليسترشاير.

وأضافت الشرطة أن أحدهم "يتحدر من شرق انغلى والثانى من شمال غرب البلاد والثالث من شرق ميدلاندز"، موضحة أنها لن تدلى بأى تفاصيل أخرى حاليا.

وطلبت الشرطة من "وسائل الإعلام والعموم عدم التكهن بهوية الأشخاص الموقوفين والظروف التى أدت إلى توقيفهم وسبب الانفجار"، مؤكدة أنها لا تملك "أى دليل على أن أحداث مساء الأحد على صلة بالإرهاب".

وقضت أم فى السادس والأربعين واثنين من أبنائها (17 و18 عاما) جراء الانفجار الذى أعقبه حريق التهم المبنى. وكانت العائلة تقيم فى شقة تعلو متجرا.

وقضت أيضا صديقة أحد الشابين (18 عاما) وموظفة فى المتجر المذكور (22 عاما). كما أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص.

في الظل
arabstoday

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توقيف 3 أشخاص في إطار التحقيق حول انفجار ليستر البريطانية توقيف 3 أشخاص في إطار التحقيق حول انفجار ليستر البريطانية



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توقيف 3 أشخاص في إطار التحقيق حول انفجار ليستر البريطانية توقيف 3 أشخاص في إطار التحقيق حول انفجار ليستر البريطانية



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