العاهل الأردني يُعزي عبدالفتاح السيسي في ضحايا كنيسة حلوان

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة ماري مينا في مدينة حلوان، جنوب القاهرة، والذي أودى بحياة عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.
وأعرب الملك، في البرقية، عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدًا تضامن الأردن الكامل مع الشقيقة مصر، والوقوف إلى جانبها في مواجهة خطر الإرهاب وعصاباته. وعبّر الملك عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس السيسي وأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
GMT 14:46 2016 الأحد ,27 تشرين الثاني / نوفمبرملك الأردن يعزي في وفاة الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو
شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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