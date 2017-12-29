العاهل الأردني يُعزي عبدالفتاح السيسي في ضحايا كنيسة حلوان

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة ماري مينا في مدينة حلوان، جنوب القاهرة، والذي أودى بحياة عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

وأعرب الملك، في البرقية، عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدًا تضامن الأردن الكامل مع الشقيقة مصر، والوقوف إلى جانبها في مواجهة خطر الإرهاب وعصاباته. وعبّر الملك عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس السيسي وأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.