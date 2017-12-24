راضي يكشف موقف السيسي من الانتخابات المقبلة

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتخذ قراره بشأن مسألة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الوقت المناسب، كما أوضح خلال لقائه بمراسلي الصحف العرب والأجانب بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ".

وأضاف راضي في تصريحات : "أن السيسي حريص على عرض الجهود التي قام بها خلال فترة رئاسته أمام الشعب المصري، وبعدها سيقرر موقفه من الترشح في انتخابات الرئاسة 2018".