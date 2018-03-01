الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخة الجازي الأحمد الجابر

نعى الديوان الأميري الكويتي، الفقيدة الشيخة الجازي الأحمد الجابر المبارك الصباح، شقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وأرملة الشيخ مبارك الحمد المبارك الصباح، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وقال الديوان الأميري الكويتي في بيان له، الخميس، إن جثمان الفقيدة سيوارى الثرى بعد صلاة عصر الخميس.