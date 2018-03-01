الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخة الجازي الأحمد الجابر

نعى الديوان الأميري الكويتي، الفقيدة الشيخة الجازي الأحمد الجابر المبارك الصباح، شقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وأرملة الشيخ مبارك الحمد المبارك الصباح، عن عمر يناهز 86 عامًا.
وقال الديوان الأميري الكويتي في بيان له، الخميس، إن جثمان الفقيدة سيوارى الثرى بعد صلاة عصر الخميس.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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