ولي عهد عجمان يحضر أفراح المطروشي والسويدي

حضر الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان حفل الاستقبال الذي أقامه مساء أمس علي سعيد المطروشي بمناسبة زفاف نجله حميد إلى كريمة محمد أحمد السويدي وذلك في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في عجمان.

حضر حفل الاستقبال إلى جانب سموه.. الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان واللواء المستشار صالح المطروشي وسلطان بن راشد الخرجي وراشد سلطان الخرجي بجانب وجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمدعوين وكبار المسؤولين.

وقدم سمو ولي عهد عجمان والحضور التهاني إلى أهل العروسين وآل المطروشي وآل السويدي وتلقى سموه جانباً من التهاني من الحاضرين.

وأعرب أهل العروسين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد عجمان على مشاركته أفراحهم.

وقدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات الشعبية المتنوعة.