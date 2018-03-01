ميركل تؤكد وجود مناطق في ألمانيا لا أحد يجرؤ على دخولها

زعمت المستشارة "أنجيلا ميركل" أن هناك مناطق "منعزلة"، ولا يمكن الوصول إليها في ألمانيا، الأمر الذي ترك الوزراء معقودي اللسان، وكان المسؤولون قد رفضوا في السابق فكرة وجود أماكن في البلاد لا تستطيع الشرطة، وغيرهم من الأشخاص زيارتها أو دخولها.
وقالت ميركل وفي مقابلة مع "ني تي في"، الاثنين، أنها تفضل سياسة عدم التسامح مطلقاً بشأن الجريمة التي تشمل منع (المناطق غير المأهولة)، التي وصفتها بـ "المناطق التي لا يجرؤ أحد على الذهاب إليها".
وردًا على سؤال حول اسم المناطق قال المتحدث باسم الحكومة "ستيفن سايبرت" للصحافيين الأربعاء، "أن كلمات المستشارة تتحدث عن نفسها"، كما رفض المتحدث باسم وزارة الداخلية "يوهانس ديمروث" تحديد المناطق المنعزلة قائلاً إن الأمن مسألة تتعلق بالسلطات المحلية وليست الفيدرالية.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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