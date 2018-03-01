ميركل تؤكد وجود مناطق في ألمانيا لا أحد يجرؤ على دخولها

زعمت المستشارة "أنجيلا ميركل" أن هناك مناطق "منعزلة"، ولا يمكن الوصول إليها في ألمانيا، الأمر الذي ترك الوزراء معقودي اللسان، وكان المسؤولون قد رفضوا في السابق فكرة وجود أماكن في البلاد لا تستطيع الشرطة، وغيرهم من الأشخاص زيارتها أو دخولها.

وقالت ميركل وفي مقابلة مع "ني تي في"، الاثنين، أنها تفضل سياسة عدم التسامح مطلقاً بشأن الجريمة التي تشمل منع (المناطق غير المأهولة)، التي وصفتها بـ "المناطق التي لا يجرؤ أحد على الذهاب إليها".

وردًا على سؤال حول اسم المناطق قال المتحدث باسم الحكومة "ستيفن سايبرت" للصحافيين الأربعاء، "أن كلمات المستشارة تتحدث عن نفسها"، كما رفض المتحدث باسم وزارة الداخلية "يوهانس ديمروث" تحديد المناطق المنعزلة قائلاً إن الأمن مسألة تتعلق بالسلطات المحلية وليست الفيدرالية.