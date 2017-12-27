توقعات بإقبال كوريا الشمالية على مفاوضات مع الولايات المتحدة

توقعت كوريا الجنوبية الثلاثاء، أن تسعى كوريا الشمالية لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات العام المقبل ولتحقيق شكل من أشكال التقارب على الأقل مع سيول.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية في تقرير إن "كوريا الشمالية ستسعى للمفاوضات مع الولايات المتحدة وستواصل في الوقت ذاته مساعيها ليتم الاعتراف بها بصفتها دولة تملك قدرة نووية على أرض الواقع"، حسب وكالة "رويترز". ولم يقدم التقرير أسبابا للنتائج التي توصل إليها.

إلى ذلك، أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن روسيا مستعدة للعب دور الوسيط بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إذا قبل الطرفان ذلك. وتدعو موسكو الطرفين منذ وقت طويل لإجراء مفاوضات بهدف تخفيف التوتر. ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، تأكيده خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف: "استعداد روسيا لتمهيد الطريق من أجل نزع فتيل التوتر واضح".