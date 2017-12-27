توقعات بإقبال كوريا الشمالية على مفاوضات مع الولايات المتحدة

توقعت كوريا الجنوبية الثلاثاء، أن تسعى كوريا الشمالية لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات العام المقبل ولتحقيق شكل من أشكال التقارب على الأقل مع سيول.
وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية في تقرير إن "كوريا الشمالية ستسعى للمفاوضات مع الولايات المتحدة وستواصل في الوقت ذاته مساعيها ليتم الاعتراف بها بصفتها دولة تملك قدرة نووية على أرض الواقع"، حسب وكالة "رويترز". ولم يقدم التقرير أسبابا للنتائج التي توصل إليها.
إلى ذلك، أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن روسيا مستعدة للعب دور الوسيط بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إذا قبل الطرفان ذلك. وتدعو موسكو الطرفين منذ وقت طويل لإجراء مفاوضات بهدف تخفيف التوتر. ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، تأكيده خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف: "استعداد روسيا لتمهيد الطريق من أجل نزع فتيل التوتر واضح".
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ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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