العثور على مقبرة تضم 100 جثة لعناصر داعش شمال غرب الموصل

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء على مقبرة جماعية ضمت نحو 100 جثة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى قضاء البعاج الحدودى شمال غرب الموصل.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدر أمنى قوله، إن "القوات الأمنية عثرت على مقبرة جماعية فى قرية (الزركة) الحدودية داخل قضاء البعاج بالموصل، تضم نحو 100جثة من داعش بينهم قياديون عرب ومحليين كانت قيادة التنظيم قد نفذت بهم أوامر الاعدامات الجماعية بسبب خلافات داخل التنظيم".
نقلا عن أ ش أ
GMT 12:33 2017 الأربعاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبرالعثور على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات أيزيديين غرب الموصل
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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