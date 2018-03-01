ألمانيا تحكم بالسجن المؤبد على طالب لجوء فلسطيني

أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الخميس، حكمها على طالب لجوء فلسطينى اعترف بتنفيذ اعتداء بالسكين فى يوليو 2017 أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.
وحكم القضاة فى هامبورج بالسجن المؤبد على أحمد الحو (27 عاما)، الذى وصفوا ما قام به بأنه "يساهم فى الجهاد العالمى"، مرفقين حكمهم بظروف مشددة بداعى "التطرف الإسلامي"، ما يعنى عقوبة إلزامية بالسجن 15 عاما على الأقل قبل أن يتمكن من طلب الإفراج المشروط عنه.
وكان الحو دخل الى سوبرماركت فى 28 يوليو 2017 وهاجم متسوقين بسكين إستولى عليها من جناح أدوات المطبخ، فقتل رجلا يبلغ من العمر 50 عاما.
وبعد ذلك هرب وجرح فى الشارع ستة أشخاص آخرين هاتفا "الله أكبر" قبل ان يتمكن مارة من السيطرة عليه بعد مطاردته، ومن بينهم طالب لجوء أفغانى.
واعتنق الحو التطرف عام 2016، فى العام الذى رُفض فيه طلب لجوئه. ورغم هذا الرفض والمؤشرات العديدة على سلوكه المتطرف، لم يتم ترحيله لأنه لا يملك أوراقا ثبوتية.
ووقع الهجوم بينما كانت السلطات الألمانية فى حالة استنفار بسبب عدد من الهجمات التى وقعت او كان مخططا لها، خصوصا عملية دهس اسفرت عن سقوط 12 قتيلا فى ديسمبر 2016 فى سوق بمناسبة عيد الميلاد فى برلين.
وكان هذا الفلسطينى المولود فى الإمارات العربية المتحدة وصل الى ألمانيا عن طريق النروج فى مارس 2015 بعد أن كان فى السويد وأسبانيا، وهو كان يعيش منذ تسع سنوات فى أوروبا.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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