نتنياهو ينوي إنشاء صندوق للدول النامية الداعمة لإسرائيل

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سينشيء صندوقًا للاستثمار للبلدان النامية التي تدعم إسرائيل على الساحة الدولية، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «هاداشوت» التليفزيونية، الخميس، فإن الصندوق الذي يطلق عليه اسم «50 على 50» سيوزع 50 مليون دولار بين 50 دولة.
وقال التقرير، إن كل دولة ستحصل على حزمة مساعدات بناء على احتياجاتها الفردية في مجالات مختلفة منها التكنولوجيا وتحلية المياه والزراعة وتنمية القيادة، وامتدح «نتنياهو» منذ فترة طويلة ببراعة التكنولوجيا والدفاع الإسرائيلية باعتبارها حافزًا لاجتذاب دعم جديد - وخاصة في تصويت الأمم المتحدة - ورافعة للضغط على الدول التي تستفيد بالفعل من التعاون مع الدولة اليهودية.
وبذل نتنياهو جهودًا كبيرة للنظر إلى ما وراء حلفاء إسرائيل التقليديين في واشنطن وأوروبا الغربية، وإقامة علاقات مع الدول النامية التي كانت تقليديًا داعمة للفلسطينيين، ووصفت هذه الجهود بأنها "إستراتيجية محنكة" تهدف إلى فتح أسواق جديدة لصادرات التكنولوجيا الإسرائيلية، ووسيلة لمواجهة ما تقول إسرائيل أنه تحيز عميق الجذور ضدها في الأمم المتحدة.
فيما تزعم صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن عام 2017 شهد جولة رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم وللمرة الأولى في أفريقيا - حيث ليبيريا وكينيا - وأصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يذهب إلى أميركا اللاتينية وأستراليا وسنغافورة.
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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