أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان اليوم الجمعة، إطلاق سراح خمسة أشخاص آخرين من بين مجموعة من الأشخاص كانت قد اختطفتهم على الحدود الفاصلة بين إقليمى "قندهار" و"أوروزجان".

ونقلت شبكة (إيه.بى.سى.) الأمريكية عن قائد شرطة إقليم "قندهار" الجنرال "عبد الرازق" قوله إن مجموعة من المسلحين كانوا يرتدون زى الجيش قاموا بإيقاف إحدى الحافلات واختطاف 30 شخصا يوم الثلاثاء الماضى، ولم ترد أى معلومات بعد عن مصير باقى المختطفين.