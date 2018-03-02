أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان اليوم الجمعة، إطلاق سراح خمسة أشخاص آخرين من بين مجموعة من الأشخاص كانت قد اختطفتهم على الحدود الفاصلة بين إقليمى "قندهار" و"أوروزجان".
ونقلت شبكة (إيه.بى.سى.) الأمريكية عن قائد شرطة إقليم "قندهار" الجنرال "عبد الرازق" قوله إن مجموعة من المسلحين كانوا يرتدون زى الجيش قاموا بإيقاف إحدى الحافلات واختطاف 30 شخصا يوم الثلاثاء الماضى، ولم ترد أى معلومات بعد عن مصير باقى المختطفين.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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