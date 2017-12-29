سلوفينيا وكرواتيا على مسار تصادمي حول الحدود البحرية

من المقرر أن ينتهي الموعد النهائي لحل نزاع مستمر منذ 10 سنوات على الحدود البحرية بين سلوفينيا وكرواتيا اليوم الجمعة، وسط توقعات بأن تسير الجارتان في مسار تصادمي في ظل إصرار كل منهما على موقفه.

ويتطلب قرار صدر في يونيو (حزيران) من كرواتيا أن توفر لسلوفينيا إمكانية الوصول إلى أعالي البحار، لكن كرواتيا التي تصر على أن تحكيما مسبقا حول هذه المسألة قد شابه تدخل سلوفينيا في شؤونها، ترفض تنفيذ الاتفاق.

ويتخاصم البلدان على الحدود في خليج بيران (شمال شرق البحر الأدرياتيكى) منذ انفصالهما عن يوغوسلافيا السابقة في عام 1991.