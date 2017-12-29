سلوفينيا وكرواتيا على مسار تصادمي حول الحدود البحرية

من المقرر أن ينتهي الموعد النهائي لحل نزاع مستمر منذ 10 سنوات على الحدود البحرية بين سلوفينيا وكرواتيا اليوم الجمعة، وسط توقعات بأن تسير الجارتان في مسار تصادمي في ظل إصرار كل منهما على موقفه.
ويتطلب قرار صدر في يونيو (حزيران) من كرواتيا أن توفر لسلوفينيا إمكانية الوصول إلى أعالي البحار، لكن كرواتيا التي تصر على أن تحكيما مسبقا حول هذه المسألة قد شابه تدخل سلوفينيا في شؤونها، ترفض تنفيذ الاتفاق.
ويتخاصم البلدان على الحدود في خليج بيران (شمال شرق البحر الأدرياتيكى) منذ انفصالهما عن يوغوسلافيا السابقة في عام 1991.
GMT 14:51 2016 الأربعاء ,09 آذار/ مارسدولة سلوفينيا تغلق الحدود مع كرواتيا أمام المهاجرين
GMT 12:16 2016 السبت ,30 كانون الثاني / ينايروزير خارجية سلوفاكيا يؤكد أن أزمة الهجرة تتطلب حلًا أوروبيًا
شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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