ذكر تقرير أخباري أن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان طالب وزارة الخارجية الأميركية التوقف عن استخدام كلمة "محتلة" في الوثائق الرسمية للإشارة إلى إسرائيل والضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت الطلب غير أنه بسبب ضغوط من مستويات عليا، وافقت على أنه سوف يتم مناقشة القضية قريباً.

ويأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، وواجه إعلان ترامب اعتراضات عربية وإسلامية ودولية.

وكما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة، قرار أكدت فيه أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد القرار أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.