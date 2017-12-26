الرئيس السوداني يمنح رئيس الأركان القطري وسام النيلين

وشح الرئيس السوداني عمر البشير، رئيس الأركان العامة للجيش القطري، غانم بن شاهين الغانم، بوسام النيلين من الطبقة الأولى، وخلال الزيارة التي يقوم بها إلى السودان.
وأكد "البشير"، متانة العلاقات الثنائية بين السودان وقطر في مختلف المجالات، ووفق ما نشره موقع النيلين. وقال رئيس الأركان السوداني عماد الدين عدوي، في تصريحات صحفية، إن اللقاء الذي جمع البشير ورئيس الأركان القطري بحث أوجه التعاون العسكري المشترك بين البلدين، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها راسخة ومتطورة.
وأشار إلى أن هناك عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجال التدريب، ومختلف أوجه التعاون العسكري بين البلدين. يُذكر أن رئيس الأركان السوداني التقى بنظيره القطري والتركي في لقاء ثلاثي في الخرطوم.
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ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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