الرئيس السوداني يمنح رئيس الأركان القطري وسام النيلين

وشح الرئيس السوداني عمر البشير، رئيس الأركان العامة للجيش القطري، غانم بن شاهين الغانم، بوسام النيلين من الطبقة الأولى، وخلال الزيارة التي يقوم بها إلى السودان.

وأكد "البشير"، متانة العلاقات الثنائية بين السودان وقطر في مختلف المجالات، ووفق ما نشره موقع النيلين. وقال رئيس الأركان السوداني عماد الدين عدوي، في تصريحات صحفية، إن اللقاء الذي جمع البشير ورئيس الأركان القطري بحث أوجه التعاون العسكري المشترك بين البلدين، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها راسخة ومتطورة.

وأشار إلى أن هناك عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجال التدريب، ومختلف أوجه التعاون العسكري بين البلدين. يُذكر أن رئيس الأركان السوداني التقى بنظيره القطري والتركي في لقاء ثلاثي في الخرطوم.